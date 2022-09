Als ich in Berlin ankam, war mein Deutsch sehr, sehr schlecht. Die Gespräche zwischen meinen Freunden erinnerten mich an den Rheinfall in Schaffhausen: eine Aneinanderreihung von Sätzen, kein Anfang und Ende greifbar und deren Wörter wie Kieselsteine in der Strömung lautstark übereinandermurmelten, ohne einen Sinn zu ergeben.

Langsam verbesserte sich meine Sprache und "Die Leiden des jungen Werthers" wurden zu meiner Abendlektüre.

Im Restaurant fiel mir unter den Gesprächen, denen ich endlich folgen konnte, auch wenn sie immer etwas schmerzhaft waren (für meine Gesprächspartner), ein immer wiederkehrender Ausdruck auf: "Wie Gott in Frankreich".

Was hatte das zu bedeuten?

Wir grillten Würstchen im Garten einer MeckPom-Datscha und tranken dazu einen kühlen Grauburgunder, wir speisten "Wie Gott in Frankreich".

In einem Berliner Hinterhof aßen wir geräucherten Fisch aus einem alten, recycelten Kühlschrank, dazu Meerettich und ein kühles Hefeweizen – machten es wie "Wie Got in Frankreich".

Wir lagen im Sand im Strandbad Buckow, aßen Pommes und leckten uns Rot-Weiß von den Fingern. - Sie haben es erraten! Wie "Wie Gott in Frankreich".

Wir genossen es, entspannt, in einer angenehmen Umgebung und vor allem mit Freunden zu essen.

Ich bin weiß Gott kein typischer Franzose, trage weder eine Baskenmütze noch einen Schnurrbart, laufe auch nicht ständig mit einem Baguette durch die Gegend und fühlte ich mich dennoch sehr geschmeichelt, dass diese glücklichen Momente mit meinem Heimatland in Verbindung gebracht wurden.



Bevor ich weitergehe, muss ich klarstellen, dass, auch wenn „Die Leiden des jungen Werthers“ eine Zeit lang zu meinem Nachttischbuch wurde, es jedoch die französische Version, „Les Souffrances du jeune Werther“ war, denn mein Deutsch hat mir bis heute nicht erlaubt, Goethe im Original zu lesen (abgesehen von Erlkönig).

Daher werden Sie auf diesen Seiten einige seltsame grammatikalische Wendungen und wahrscheinlich viele Gallizismen finden, wie zum Beispiel: „Nachttischbuch“. Aber das sind nur Anekdoten am Rand.

Hier möchte ich über Genüsse wie Essen und Trinken - wie Gott in Frankreich - sprechen, aber eben manchmal auch wie „Gott in Frankreich“ in Berlin oder Katalonien oder anderswo, denn ich glaube, dass das Feiern des Lebens, des Genusses und des guten Essens mit Freunden, nicht nur in Frankreich zu finden ist.

Zum Beispiel werden Sie dort kaum Linda Kartoffeln oder Spreewald Gurken finden, dabei sagte Gott bereits im ersten Kapitel der Genesis :

"Wenn du Linda Kartoffeln und Spreewald Gurken isst,

wirst du das Paradies auf Erden finden".